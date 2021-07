김부선 "뻔뻔한 이재명…네가 뭔데 서면조사?" 경찰 소환조사 반발에 직격탄

[아시아경제 황수미 기자] 배우 김부선이 이재명 경기지사에게 "당신이 뭔데 서면 조사 운운하냐"며 "뻔뻔하다"고 직격했다.

김부선은 4일 자신의 페이스북에 이 지사가 성남FC 후원금 피소 관련 소환 조사를 요구한 경찰을 비난한 기사를 공유하며 이같이 말했다.

이 지사는 성남시장 재직 당시 '성남FC 후원금 뇌물 수수 혐의'로 고발당해 전날 경찰로부터 출석을 요구받은 사실이 알려졌다. 이에 이 지사는 경찰이 정치적 행위를 하고 있다며 반발했다.

이 지사는 자신의 페이스북에서 "강제 조사가 아닌 소환 조사에 응할 의무는 없으므로 이를 사양하고 대신 서면 조사는 응해주겠다고 알렸는데, 갑자기 소환 통보 사실과 함께 광고 매출을 후원뇌물로 받았다는 혐의 내용까지 조작해 특정 방송사가 보도하면서 전 국민에 알려지게 됐다"며 자신이 부정비리범으로 의심받아 정치적 타격을 입고 있다고 주장했다.

또한 "소환 통보 및 피의사실은 경찰이 알려주지 않으면 알 수 없는 내용"이라며 "경찰이 선거에 영향을 주려고 언론에 흘려 의혹 부풀리기에 나선 것으로 판단할 수밖에 없으며 이는 선거개입 중범죄이자 직권남용, 피의사실공표 범죄"라고 지적했다.

이에 김부선은 "네가 뭔데 서면 조사냐. 얼른 가서 조사받아라"라고 촉구하며 "옛정을 생각해서 면회는 한 번 가겠다"고 말했다.

이어 2018년 당시 바른미래당이 고발한 뒤 3년 동안 사건이 진행되지 않았다며 "3년씩 뭉개는 뒷배는 누구냐"고 따졌다. 그러면서 "3년간 피의자 조사조차 안 한 경찰, 3년간 버티는 이 지사. 둘 다 골때린다. 둘 다 위대하다"고 지적했다.

앞서 언론들은 경기 분당경찰서가 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 등 혐의로 고발당한 이 지사에게 최근 출석을 요구했다고 보도했다.

이 사건은 이 지사가 2015년 성남FC 구단주(성남시장)로 있을 당시 구단 광고비와 후원금 등의 명목으로 관내 대기업들로부터 160억여 원을 유치한 것을 두고 2018년 6월 지방선거 과정에서 바른미래당 측이 이 지사가 기업들에 각종 인허가 편의를 봐준 대가로 뇌물을 받은 것이라고 고발한 사안이다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr