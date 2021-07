'조국의 강' 건너지 못하는 민주당?…조국 "난 강이 아니라 뗏목"

[아시아경제 황수미 기자] 일각에서 더불어민주당이 '조국의 강'을 건너지 못하고 있다는 비판이 나오자 조국 전 법무부 장관이 "당은 이미 강을 건너 들판을 향해 진군하고 있다"며 자신은 '강'이 아니라 '뗏목'에 불과하다고 했다.

3일 조 전 장관은 자신의 페이스북에서 "근래 민주당에 대해 '조국의 강'을 건너지 못하고 있다는 보수 언론의 묘한 비판을 접했다"며 이같이 말했다.

그는 "금강경에 '뗏목의 비유'가 있다. 강을 건너면 뗏목은 버리라는 것이다"라고 했다. 이어 자신은 '강'이 아니라 강을 건너기 위한 '뗏목'에 불과하다며 "강 어귀에서 부서진 '뗏목'을 고치는 일은 저와 제 가족 및 소수의 동지, 친구들의 일이다"라고 말했다. 또한 조 전 장관은 "뗏목을 부서뜨린 사람과 세력에 대한 비판은 최소한의 자구 행위 차원에서 행하고 있다"며 "뗏목을 고치는 일이 오래 걸릴 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 조 전 장관은 "일전 송영길 대표의 입장 표명 이후 민주당은 '조국의 강'을 넘어 들판을 향해 신속히 진군하고 있는 것으로 안다"며 "당연히 그래야 한다고 생각한다"고 했다.

최근 조 전 장관은 대선 국면에 접어들면서 야권의 유력 후보로 거론되는 윤석열 전 검찰총장을 저격하고 있다. 2일 윤 전 총장의 장모 최씨가 의료법 위반 및 요양급여 편취 혐의로 징역 3년을 선고받고 법정구속되자 조 전 장관은 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 윤 전 총장을 비판하는 글을 10여 건 올렸다.

그는 윤 전 총장 장모 구속과 관련해 "10원이 아니다. 22억 9,000만 원이다. 다른 요양급여 부정 수급 사건에서는 편취금이 대부분 환수됐지만 이 사건에서는 그러지 않았다"고 적었다. 그러면서 "첫번째 검찰수사에서 동업자 3명은 기소되고 유죄판결이 내려졌음에도 윤 전 총장 장모에만 무혐의 처분이 내려졌는지 자세히 조사, 감찰해야 한다"고 주장하기도 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr