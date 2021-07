정세균 "이재명 기본 생각이 궁금"… 최근 발언 싸잡아 비판

[아시아경제 조성필 기자] 더불어민주당 대권주자인 정세균 후보는 2일 "검증에는 여야가 따로 없다"며 같은당 이재명 후보를 비판했다.

정 후보는 이날 자신의 페이스북에 "이재명 후보의 기본 생각이 궁금해진다"며 최근 이 후보의 발언을 싸잡아 비난했다. 그는 '대한민국이 친일 청산을 못 하고 친일 세력들이 미 점령군과 합작했다'는 이 후보의 전날 발언을 거론하며 "민주당 대통령들은 단 한 번도 이런 식의 불안한 발언을 하지 않았다"고 했다.

정 후보는 '영남 지역이 역차별받는 상황이 됐다'는 발언에 대해선 "(국민의힘) 홍준표 후보의 말인 줄 알았다"며 "민주당은 이런 차별적 발상과 싸워온 정당"이라고 말했다. 이 후보가 '김경율 면접관' 방안을 긍정평가한 데 대해선 "당원들의 생각과 다르다. 정체성 문제"라며 "당원의 요구는 변화이지 변질이 아니다"라고 반박했다.

이 후보가 기본소득에 대해 '제1공약으로 할 일은 아니다'라고 말한 것을 두고는 "내세울 때는 언제고 벌써 치고 빠지는 겁니까"라며 "당을 대표하는 후보가 되기 위해서는 갖추어야 할 기본적 안정감이 필요하다"고 했다.

