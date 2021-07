손병석 한국철도 사장, 사의 표명 "성과부진 책임"

[아시아경제 조강욱 기자] 손병석 한국철도(코레일) 사장이 2일 사의를 표명했다.

한국철도는 이날 손 사장이 적자가 누적되는 경영상황과 2020년 공공기관 경영평가에서 나타난 경영관리 부문 성과 부진에 대한 책임을 지고 사의를 표명했다고 밝혔다.

한국철도는 최근 발표된 공기업 경영평가에서 중단 정도 수준인 ‘C’등급을 받았지만, 경영평가 항목 중 경영관리 분야에서 최하 등급인 ‘E’를 받았다.

손 사장은 이임사에서 임직원들에게 "한국철도가 처한 재무위기 극복 등 여러 가지 경영 현안과 인건비, 조직문화 등 문제점이 개선되고 국민이 더욱 신뢰하는 공기업으로 거듭나기를 바란다"고 당부했다.

이어 "열차 운행을 위해 불철주야 땀을 흘리고 있는 한국철도 3만여 가족에 대한 신뢰는 거두지 말아 주실 것을 국민들께 부탁드린다"고 말했다.

손 사장은 2019년 3월 오영식 전 사장 후임으로 한국철도 사장에 임명됐다. 임기는 2022년 3월까지였다.

손 사장은 노형욱 국토교통부 장관에게 사의를 밝혔으며, 청와대가 수용한 것으로 알려졌다.

