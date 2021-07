DB손해보험, AI양재허브와 업무협약…"AI혁신기업 인슈어테크 지원""

인슈어테크 분야에서 AI기술 실증사례 구축

[아시아경제 기하영 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 54,800 전일대비 1,100 등락률 +2.05% 거래량 32,244 전일가 53,700 2021.07.02 10:09 장중(20분지연) 관련기사 폭우 예고된 장마에 손보사들 초긴장…"역대급 피해 재연될 라"DB손보, 보험 가입상담 신청하면 상품권 지급DB손보, 쿠팡물류센터 보험금 최대 70억…"중장기 보험료 인상 요인" close 은 AI양재허브와 함께 '인공지능(AI) 혁신기업의 인슈어테크 분야 진출 및 성장 지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

전일 체결한 업무 협약을 통해 양 기관은 AI양재허브에 입주한 AI스타트업에게 인슈어테크 분야의 비즈니스 협업 기회를 제공하고, 실증 테스트 후 사업화를 추진할 예정이다. 또 AI스타트업에게 인슈어테크 자문을 제공하는 등 AI스타트업의 성장을 지원하는데 협력한다. AI양재허브 입주기업 대상의 간담회를 시작으로 다양한 프로그램을 공동으로 기획하고 실행해 나갈 계획이다.

DB손해보험 관계자는 "이번 협약을 통해 우수한 AI스타트업과의 상생 협력 네트워크를 구축하고, 인슈어테크 분야에서 AI기술의 실증사례를 만들 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 AI양재허브는 서울시가 AI산업 육성 및 경쟁력 강화를 위해 설립한 AI 전문 지원 및 육성 기관이다. AI 관련 전문 인재를 양성하고 AI 특화기업을 발굴하고 육성하는 등 지난해부터 국민대학교와 한국전자통신연구원이 공동으로 운영하고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr