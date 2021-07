JT친애저축은행, 정기예금 특판 실시…최대 연 2.05%

[아시아경제 송승섭 기자]JT친애저축은행이 2일 예금특판 상품 3종을 출시했다. 대상은 '비대면 정기예금', '일반 정기예금', '회전식 정기예금'으로 총 한도는 500억원이다.

비대면 정기예금은 12개월 만기 기준 연 2.05% 금리를 제공한다. 기존보다 0.25%포인트 올랐다. 같은 만기로 일반 정기예금에 가입하면 0.15%포인트 인상된 1.95% 금리가 적용된다. 24개월 이상이면 똑같이 2.05% 금리를 준다. 회전식 정기예금은 1년 단위로 금리가 변동되는 상품으로, 36개월 이상 상품에 가입할 때 2.05% 금리 혜택을 누릴 수 있다.

가입 방법은 상품마다 다르다. 비대면 정기예금은 JT친애저축은행이나 저축은행중앙회의 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 가입할 수 있다. 일반 정기예금은 지점이나 인터넷 뱅킹을, 회전식 정기예금은 지점과 온라인 채널을 통해 가입하면 된다.

JT친애저축은행은 특판상품의 금리가 업계 평균 예금금리보다 높다는 설명이다. 저축은행중앙회에 따르면 지난달 말 기준 12개월 만기 상품의 정기예금 금리는 1.78%다.

JT친애저축은행 관계자는 “많은 고객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 가입 기간과 방법이 다양한 특별판매를 결정했다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr