홍준표, 윤희숙 출마에 "숭어 뛰니 망둥이도" 썼다가 단톡방 퇴장

[아시아경제 김초영 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 1일 같은 당 초선인 윤희숙 의원이 대선에 출마할 것이라는 소식에 '숭어가 뛰니 망둥이도 뛴다'는 메시지를 남긴 것으로 알려졌다.

홍 의원은 국민의힘 복당이 결정된 지난달 24일 한 단체 채팅방에 입장해 있었다. 당 의원들이 모여있는 곳으로 홍 의원은 이날 오전부터 한 의원의 초대로 해당 단체 채팅방에 들어갔다.

이후 채팅방에는 윤 의원이 대선 출마를 선언할 예정이라는 기사가 공유됐다. 이에 홍 의원은 '숭어가 뛰니 망둥이도 뛴다'는 메시지를 올렸다. 이를 본 김웅 의원은 '누가 숭어고 누가 망둥이인가'라는 취지의 질문을 했다고 한다.

홍 의원이 곧바로 메시지를 지우고 채팅방에서 퇴장하자 김 의원은 '후배가 출마한다는데 격려해주지는 못할망정…'이라고 쓴 것으로 전해졌다.

의원들 사이에서는 홍 의원이 자신을 초대해 준 의원과 일대일로 대화하는 상황으로 착각한 것이 아니냐는 이야기가 나왔다. 이후 홍 의원을 국민의힘 의원 채팅방에 초대한 의원은 '망둥이'는 박용진 더불어민주당 의원을 말한 것이라고 해명하는 글을 올렸다고 한다.

앞서 윤 의원은 이날 한 언론과의 인터뷰에서 "내일 대권 출마 선언을 하기로 결심했다"며 "장소는 국회 기자회견장이 될 것"이라고 밝혔다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr