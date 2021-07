[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 신동석 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단장은 1일 원주 오크밸리리조트에서 열린 2021 LINC+사업 하계 성과포럼에서 ‘산학협력 기반 대학혁신’을 주제로 특강을 했다.

신 단장은 동명대 LINC+사업단의 산학협력친화형 대학체제 개편 운영과 산학협력중점교수 제도 및 활용에 대해 강의했다.

또 창업교육센터와 현장실습지원센터 운영, 산업체 수요를 반영한 교육과정 개편 운영, 대학차원의 차별화된 인력양성 프로그램, 가족회사 및 All-set 맞춤형 기업지원 등을 소개했다.

신동석 단장은 “향후 LINC3.0을 체계적으로 준비하기 위해 산학협력에 대한 지속성과 자립화가 중요할 것”이라고 지적했다.

