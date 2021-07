경기도, 청년희망 일자리사업 8월 시작…404명

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난해에 이어 올해 코로나19로 인한 고용위기 극복 및 침체된 지역경제 회복을 위해 청년 실직자 등에게 공공일자리를 제공하는 '경기청년 희망일자리 사업'을 추진한다.

코로나19로 인해 일자리를 잃거나 인턴 등 업무 경험 쌓기에 어려움을 겪는 도내 미취업 청년을 선발해 4개월 간 경기도, 공공기관, 복지시설에 배치해 인건비와 관심분야 경력형성을 지원하는 사업이다.

선정 인원은 경기도 40명, 공공기관(경기연구원 등 19개 기관) 296명, 복지시설 68명 등 총 404명이다.

만 18~39세 도내 주소를 둔 청년이면 누구나 신청할 수 있다. 다만 기존 다른 일자리 사업 참여자 등은 제외된다.

도, 공공기관 참여자 모집 기간은 이달 1일부터 12일까지 경기도 일자리재단 통합접수시스템(https://apply.jobaba.net)에 들어가 온라인 접수하면 된다. 복지시설 참여자는 이달 14일부터 23일까지 경기도복지재단 홈페이지 이메일(shlee@ggwf.or.kr)에 들어가 신청하면 된다.

하루 기준 근무시간 및 채용인원은 ▲ 도청, 공공기관 6시간 336명 ▲복지시설 8시간 68명이다.

임금은 경기도 생활임금 기준으로 시간당 1만540원과 4대보험, 기타 수당 등이 지원 된다.

선발된 참여자들은 다음 달 1일부터 오는 11월30일까지 4개월간 도정업무를 지원하고, 다양한 행정실무 경험을 통한 실질적인 업무수행능력을 배양하게 된다.

또한 인턴 종료 후에는 본인 요청 시 경력증명서도 발급 받을 수 있다.

정현아 도 청년복지정책과장은 "경기청년 희망일자리사업이 청년의 다양한 업무 경험 쌓기, 취업역량 강화, 구직활동에 많은 도움을 줄 수 있기를 바란다"고 전했다.

이번 사업에 대한 세부 사항은 경기도 홈페이지(www.gg.go.kr) 고시ㆍ공고에서 확인할 수 있다. 기타 문의 사항은 경기도 청년복지정책과(031-8008-4333, 4385)로 연락하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr