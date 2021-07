[아시아경제 이민지 기자] 퓨쳐스트림네트웍스 퓨쳐스트림네트웍스 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,235 전일대비 5 등락률 +0.41% 거래량 1,205,078 전일가 1,230 2021.07.01 15:19 장중(20분지연) 관련기사 FSN ASIA-식스네트워크, ‘아이오트러스트’와 MOU… “디파이 생태계 확장”FSN ASIA-식스네트워크, 탈중앙화거래소 ‘디피닉스’ 본격 론칭FSN ASIA-식스네트워크, 亞 최대 디파이 사업자 ‘오지스‘와 협력 MOU 체결 close 는 이상석, 서정교 각자대표이사 체제로 변경됐다고 1일 공시했다. 회사 측은 "경영 전문성과 책임경영 강화를 위한 것"이라고 말했다.

