속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종 대응 추진단은 지난달 29일 예방접종전문위원회를 열고 아스트라제네카(AZ) 백신 접종 후 혈소판감소성 혈전증(TTS) 환자 발생 상황을 반영해 접종 권고 연령을 재검토했다고 1일 밝혔다.

재검토에 따른 예방접종전문위의 권고에 따라 이달부터 AZ 백신 접종은 50세 이상 연령층에 한해 권고된다. 또 이미 AZ를 1차 접종받은 50세 미만 접종자는 오는 5일부터는 모두 화이자 백신으로 2차 접종을 교차 접종 형태로 받게 된다.

또 지난달 17일 발표한 '코로나19 예방접종 3분기 시행 계획'에 따라 이달 들어 2차 접종을 시행하는 조기접종 위탁의료기관, 군부대, 교정시설에서 2차 접종 대상자 역시 모두 화이자 백신으로 교차 접종을 받는다.

