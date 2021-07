“재명아 정신차려라” 출마선언문에 자필 일기·메모도 공개

1일 20대 대통령 선거 공식 출마 선언

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기도지사가 1일 발표한 총 14분10초 가량의 동영상에는 이 지사의 일기와 메모도 함께 공개됐다. “재명아 정신차려라”는 메모를 포함해 청년 시절 고심이 담겨 있는 자필 일기를 찍은 사진도 있다.

“대학을 가려면 좋은 대학에 가야한다는 가치관이 나의 가슴 한구석에 자리잡고 있다. 하지만 그것은 허황된 꿈일지 모른다. 어떻게든 이 꿈을 현실화시켜야 할텐데 나에게 그럴 능력이 있을까.” “사회적 지위가 높은 사람보다는 인간적인 사람이 되어야 겠나는 생각이 많이 든다. 사람이 되어야지. 명사나 권력자가 되어서는 안된다.” 와 같은 문장들도 눈에 띈다.

한편 이 지사는 이날 자신이 걸어온 길을 찍은 흑백 영상에 나레이션을 담아 20대 대선출마를 공식 선언했다. 그는 “주권자를 대리하는 일꾼으로서 저 높은 곳이 아니라 국민 곁에 있겠다”며 “위기를 이겨온 사람만이 위기를 극복할 수 있다. 위기가 더 많았던 흙수저 비주류지만 위기를 기회로 바꾸며 성과를 만들어온 이재명이야말로 대한민국을 희망민국으로 바꿀수 있다”고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr