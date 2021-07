BBQ “‘BBQ페이’로 패밀리 상생 노력”

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스 비비큐(BBQ)는 자사 애플리케이션(앱) 안에 자체 간편결제 시스템인 ‘BBQ페이’를 활성화할 방침이라고 1일 밝혔다.

BBQ페이는 계좌기반의 간편결제 서비스로 최초 이용 시 은행계좌를 결제수단으로 연동시켜 BBQ페이 등록을 완료하면 이후에는 간편 비밀번호만 입력해 빠르고 편리하게 주문할 수 있는 시스템이다.

BBQ는 2019년 KB국민은행과 BBQ페이 간편결제 시스템 구축을 위한 업무협약을 체결하며 프랜차이즈 업계 최초로 자체 간편결제 서비스를 도입하는 등 디지털 전환에 발빠르게 나선 바 있다. BBQ페이로 결제 시 소비자는 비밀번호 입력 만으로 보다 손쉽고 간편하게 주문을 완료할 수 있으며, 패밀리(가맹점)는 일반 카드결제 수수료에 비해 현저히 낮은 수수료로 부담을 덜 수 있다는 게 BBQ의 설명이다.

BBQ는 BBQ페이 활성화를 위해 지난달 11~12일 이틀 간 BBQ페이로 결제 시 황금올리브치킨, 황올한깐풍치킨 등의 인기 메뉴를 5000원 할인해주는 프로모션을 진행했다. 이 기간에 BBQ페이는 자체 앱 내 여러 결제수단 중 세번째로 많은 거래량을 기록해 평소보다 70배 이상의 고객들이 이용한 것으로 나타났다.

