제일기획, 삼성증권 캠페인 ‘인기’…누적 조회수 400만 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] 제일기획은 해외 주식 거래의 편리성과 혜택을 유쾌하게 풀어낸 삼성증권의 캠페인이 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다고 1일 밝혔다. 본편과 바이럴 영상을 포함한 유튜브 누적 조회수는 400만을 돌파했다.

삼성증권의 ‘해외 주식도 국내 주식처럼 쉽게’ 캠페인은 해외 주식 거래에 어려움을 느끼거나 관심은 높지만 아직 시도를 못하고 있는 금융 소비자들을 대상으로 제작됐다. 이 캠페인은 해외 주식도 국내 주식처럼 쉽고 편리하게 이용할 수 있다는 점과 삼성증권만의 다양한 혜택을 영상 속에 녹여냈다.

총 3편으로 제작된 본편은 일반인들이 해외 주식을 하면서 실제 겪었을 법한 답답했던 상황들을 삼성증권이 해결해 주는 방식으로 전개된다. 먼저 거래 시간 편은 한국 시간 기준으로 오후 5시부터 다음 날 오전 7시까지 미국 시장 거래가 가능하다는 점을, 투자 정보 편은 삼성증권 리서치 센터에서 분석한 해외 주식 투자 정보를 제공한다는 내용을 담았다. 수수료 편은 신규 고객에 대해 수수료 할인 혜택과 최대 100달러 투자 지원금을 제공한다는 내용을 배우 이상윤의 신뢰감 있는 목소리로 전한다.

총 2편으로 제작된 바이럴 영상은 최근 해외 주식 거래에 관심이 높은 MZ세대를 타깃으로 유쾌하게 풀어냈다. 특히 중독성 높은 멜로디와 함께 삼성증권만의 다양한 혜택을 합창단의 형태로 담아냈다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr