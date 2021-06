◇ 일반직 고위공무원

▲ 동원기획관 윤현주

◇ 과장급

▲ 정보화기획담당관 양성태 ▲ 군인재해보상과장 장영재 ▲ 보훈처 제대군인정책과장(파견) 홍순정 ▲ 전력정책과장 김선봉 ▲ 자원동원과장 차용국 ▲ 강원도 국방협력관(파견) 김영대 ▲ 국립서울현충원 현충과장(파견) 김진이

