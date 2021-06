윤석열 "프로필 사진 괜찮나요? 알고 보면 웃음 많은 사람"

[아시아경제 강주희 기자] 대선 출마를 선언한 윤석열 전 검찰총장이 사회관계망서비스(SNS)를 개설하고 시민들과의 소통에 적극 나섰다. 윤 전 총장은 표정이 어둡다는 일각의 지적에 대해 "(저는) 알고 보면 웃음 많은 사람"이라고 말했다.

윤 전 총장은 페이스북 개설 이틀만인 지난달 30일 "어제 국민 기자회견 때 제 표정이 너무 단호하고 무섭다는 분들이 계셔서 한 번 모아봤다"면서 대선 출마 기자회견에서 환하게 웃는 자신의 사진 3장을 게시했다.

앞서 윤 전 총장은 기자회견 도중 표정이 굳어 있거나, 고개를 좌우로 심하게 흔드는 모습을 보여 검사가 아닌 정치인의 모습으로는 어색하다는 지적을 받았다.

여당에서는 윤 전 총장의 고개 젓는 습관을 두고 "보기 불안하다"는 혹평이 쏟아지기도 했다. 이에 윤 전 총장은 국민에 가깝게 다가가려는 방편으로 SNS를 개설하고, 친근한 모습을 공개한 것으로 보인다.

윤 전 총장은 페이스북 프로필로 반려견 '토리'와 찍은 사진을 올리고, 소개 글에는 "그 석열이 '형' 맞습니다. 국민 모두 '흥'이 날 때까지"라고 적었다.

자신에 대해 '애처가', '국민 마당쇠', '엉덩이탐정 닮았다고 함'이라는 태그를 달기도 했다. 딱딱한 검사 이미지를 탈피하고 서민적인 이미지로 대중과 적극 소통하겠다는 취지로 보인다.

윤 전 총장은 페이스북 계정을 만들며 올린 인사 영상에서 "생전 처음으로 SNS라는 것을 시작하게 됐다. 제 프로필 사진, 소개 글 보셨나요? 괜찮으십니까?"라고 말하며 웃었다.

그러면서 "처음 시작하는 거라 미숙하지만, 많이 가르쳐달라. 더 가까이 다가가고 여러분의 목소리를 더 자주 듣기 위해서 (SNS를) 시작했다. 언제든지 어떠한 얘기도 좋으니 저에게 하고 싶은 얘길 해달라"고 말했다.

