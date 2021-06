코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감

코스피 장중 3300선 돌파

[아시아경제 공병선 기자] 코로나19 재확산 우려가 커지고 있지만 미국 증시 기대 심리로 인해 코스피는 상승 마감했다. 외국인과 기관은 코스닥 상승세를 이끌었다.

30일 코스피는 전 거래일 대비 0.30%(10.00포인트) 상승한 3296.68로 거래를 마쳤다. 이날 오후 2시14분 3305.73까지도 올랐지만 3300대에서 마감하지 못했다.

코로나19 재확산세가 나타나면서 우려도 커지고 있다. 중앙방역대책본부(중대본)는 전날 코로나19 신규 확진자 수가 794명을 기록했다고 밝혔다. 700명대 확진자 수는 지난 5일 이후 처음이다. 중대본 측은 “확진자 규모가 증가해 단계 상향 기준을 충족할 경우 신속하게 거리두기 단계를 조정할 계획”이라고 밝혔다.

하지만 미국 소비자 신뢰지수가 개선된 결과를 나타내면서 기대 심리가 증시에 유입되는 것으로 보인다. 6월 미국 소비자 신뢰지수는 예상치 119.0을 상회한 127.3을 기록했다. 세부적으론 현재 상황 지수는 기존 148.7에서 157.7, 기대지수는 100.9에서 107.0으로 상향 조정됐다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “윌러 미 연방준비제도 이사가 내년 금리인상 가능성을 언급하는 등 증시 주변 우려가 있는 것은 사실”이라며 “다만 경제 개선에 대한 기대감이 더 높은 것으로 보인다”고 설명했다.

개인의 매수세가 비교적 거셌다. 이날 개인은 284억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 46억원, 529억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 서비스업의 상승폭은 1.18%로 가장 컸다. 이어 종이목재(1.11%), 화학(0.58%), 의료정밀(0.42%), 전기전자(0.33%) 등 순으로 올랐다. 통신업(-0.61%), 기계(-0.36%), 유통업(-0.31%), 비금속광물(-0.29%), 증권(-0.19%) 순으론 떨어졌다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 카카오의 상승폭은 3.16%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스(2.00%), 삼성SDI(1.75%), NAVER(1.46%), 셀트리온(1.32%), LG화학(1.31%), 기아(0.11%) 순이었다. 삼성바이오로직스(-0.59%), 삼성전자(-0.37%)는 하락했다. 현대차는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.73%(7.44포인트) 상승한 1029.96으로 장을 마감했다. 이날 오후 2시13분 1030.94까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 이날 외국인과 기관은 각각 782억원, 528억원을 순매수했다. 개인은 1155억원을 순매도했다.

대부분 업종이 강세를 나타냈다. 종이·목재의 상승폭은 2.84%로 가장 컸다. 이어 제약(1.46%), 인터넷(1.44%), 소프트웨어(1.24%), 기계·장비(0.96%) 등 순으로 상승했다. 금융(-0.41%), 비금속(-0.40%), 컴퓨터서비스(-0.13%)는 떨어졌다.

카카오게임즈, SK머티리얼즈를 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 알테오젠의 상승폭은 2.07%로 가장 컸다. 이어 CJ ENM(1.78%), 펄어비스(1.75%), 에이치엘비(1.67%), 셀트리온제약(1.35%), 씨젠(1.35%), 에코프로비엠(1.34%), 셀트리온헬스케어(0.43%) 순으로 올랐다. 카카오게임즈는 3.18% 하락했다. SK머티리얼즈는 보합을 나타냈다.

공병선 기자