[아시아경제 김종화 기자] 시몬스가 최신 침실 스타일링 트렌드를 담은 2021 가을/겨울(F/W) 시즌 카탈로그를 선보였다.

패션 브랜드의 사진집인 룩북(Look Book)을 연상시키는 세련미를 가미한 이번 카탈로그는 ▲시몬스 컬렉션 ▲케노샤 컬렉션 ▲케노샤홈 컬렉션 등 총 3종으로 구성됐다. 국내에서 가장 많은 침실 스타일링 아이디어를 담고 있다.

시몬스 침대는 이번 카탈로그를 통해 심플하고 모던한 디자인부터 최근 주목받는 유니크한 곡선형 디자인까지 공간 별 다채로운 스타일의 감각적인 홈퍼니싱 솔루션을 제공한다. 뿐만 아니라 시몬스 제품으로만 이루어진 '시몬스룩'을 통해 트렌디한 생활 공간을 구현하는 스타일링 팁도 얻을 수 있다.

시몬스 카탈로그는 연 2회 발간되며, 전국 시몬스 매장에서 만나볼 수 있다.

