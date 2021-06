민주당 광주시당 "광주-대구 달빛내륙철도, 소통의 통로 될 것"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 광주-대구 달빛내륙철도 계획 확정에 환영의 목소리를 냈다.

민주당 광주시당은 29일 보도자료를 통해 “정부는 제4차 국가철도망 구축계획에 영호남 대통합 철도이자 국가균형발전 대표 노선인 광주~대구 달빛내륙철도를 반영했다”며 “대형 국책사업 추진에 있어서 경제성 논리보다 지역 발전 역량을 증진할 수 있는 포용적 교통정책이 우선되어야 한다는 담대한 결정이다”고 말했다.

이어 “정부의 달빛내륙철도 건설 발표는 지금까지 ‘남북축’을 중심으로 형성돼온 국가 교통망을 ‘동서축’으로 전환하고 지역경제의 자생력을 강화시켜 신성장 동력을 창출하겠다는 강력한 의지를 보여준 것”이라며 “수도권의 집중구조 분산을 위해 행정구역을 초월한 연대와 협력의 미래가치에 적극 투자하겠다는 비전 선언이다”고 강조했다.

또 “달빛내륙철도가 완공되면 호남과 영남은 1시간 이내 생활권이 형성된다”며 “물리적 거리뿐만 아니라, 심적 거리도 축소되면서 달빛교통의 통로는 소통의 통로로 이어질 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “더불어민주당 광주광역시당은 이번 달빛내륙철도 건설을 계기로 동·서 지역갈등이라는 부끄러운 역사를 뒤로하고 국민대통합 시대의 길에 앞장설 것임을 약속한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr