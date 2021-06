[르포] "윤석열 대통령!" 응원 열기 가득…지지자부터 野의원까지 한 자리에

[아시아경제 박준이 기자] "난세의 영웅 윤석열!", "윤석열 똘똘 뭉쳐 대통령으로 가자!"

29일 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관 앞은 전국 각지에서 모인 윤석열 전 총장 지지자들의 '정모(정기모임)' 현장과 다름없었다. 이날 오후 '정치인' 윤 전 총장의 첫 공식 선언을 앞두고 기념관 앞은 이른 아침부터 그를 응원하기 위해 모인 지지자들로 북적였다. 기념관으로 들어서는 입구 100m 앞에서부터는 100여 개의 화환이 늘어서 있었다. 화환에는 각종 지지단체·지지자들의 이름과 윤 전 총장을 응원하는 문구가 적혀 있었다.

행사 준비가 한창인 오전 8시 무렵부터 기념관 앞에는 지지자들이 군데군데 돗자리를 깔고 진을 치고 있었다. 3일 전부터 근처 숙박업소에서 지내며 대기했다는 지지모임 회원 김기상(60·경기 수원시)씨는 "이날 새벽 6시부터 스무 명 가량의 회원들과 함께 와 있었다"면서 "현 정권에서 파괴된 공정과 민주주의를 회복해야 한다는 생각으로 윤 전 총장을 응원하러 왔다"고 밝혔다.

아내와 함께 윤 전 총장을 기다리고 있던 전성호(64·경기 광명시)씨도 "행사장 안에 못 들어가는 건 알지만 윤 전 총장의 정치 참여를 응원하고자 미리 왔다"면서 "문재인 대통령, 박근혜 전 대통령 지지자였지만 실망을 거듭했다"면서 "공정과 정의를 지켜줄 새로운 사람에게 기대를 걸게 됐다"고 했다.

현장 정리를 자처한 지지모임도 등장했다. 지지모임인 '열지대'는 이날 기념관 입구에서 손수 나서서 방문객들의 체온 체크와 명부 작성을 도왔다. 확성기와 마이크를 들고 연신 "윤석열"을 외치며 거리두기를 당부하기도 했다. 기념관 앞 마당은 일부 지지단체들이 배부한 빨강, 파랑, 초록색의 풍선들로 알록달록해졌다.

행사 시간이 다가오면서 지지자들의 수는 점점 늘어났다. 혼란 속에서 지지자들 간 크고 작은 다툼도 있었다. 기념관 앞 마당 가장자리에 윤 전 총장을 향한 응원 문구가 담긴 현수막을 설치하기 위해 설전 끝에 몸싸움을 벌이는 상황도 벌어졌다. 오후에는 한 고령의 지지자가 실신해 구급차가 출동하기도 했다.

이어 국민의힘 의원들도 하나둘 현장에 모습을 드러냈다. 정진석, 권성동, 이종배, 김선교, 김성원, 박성중, 백종헌 의원 등 25명의 의원들은 윤 전 총장을 응원하기 위해 기념관 1층에 모였다. 이날 행사 시작 30여분을 앞두고 윤 전 총장이 의원들과 인사를 하기 위해 등장하자 정진석 의원은 "축하 드리고 큰 용기를 내길 바란다"고 했고, 권성동 의원도 "이제 자주 보겠다"며 격려했다. 이에 윤 전 총장은 "망가진 나라를 의원들과 함께, 국민과 함께 바로 세우도록 혼신의 힘을 다하겠다"며 감사를 표했다.

오후 1시 기념관 3층 무대 위 단상 앞에 드디어 모습을 드러낸 윤 전 총장이 마이크를 잡았다. 수 개월 만에 공개 석상에서 입을 뗀 그는 '자유 민주주의'와 '상식'을 강조하며 정치에 참여하는 이유와 포부를 드러냈다.

이어 40여분 간 기자들과의 질의 응답을 마치고 윤 전 총장은 기자들이 있는 2층 프레스룸으로 내려와 기자들과 악수를 하며 순회 인사를 마쳤다. 그는 기자들에게 "그동안 전화를 잘 못 받아서 미안하다"면서 "소통을 잘 하겠다"고 전하기도 했다.

끝으로 그는 기념관을 빠져나가며 자신을 보기 위해 모인 수백 명의 지지자자들 앞에 섰다. 지지자들은 윤 전 총장의 퇴장길을 따라가며 연신 '윤석열'과 '대통령'을 외쳤다. 이에 화답하듯 윤 전 총장은 "국가의 기본을 세우고 나라를 정상화시키겠다는 열망으로 오늘 오후 매헌 기념관에 모이신 여러분의 열망과 기대를 실망시키지 않기 위해 열심히 하겠다"면서 "우리가 다함께 하면 할 수 있다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr