전경련, 美 전직 상하원의원 방한단 초청 만찬간담회 개최

[아시아경제 우수연 기자]전국경제인연합회가 29일 바이든 행정부 출범 이후 한국을 방문한 미국 전직 상하원의원들과 기업인 만찬 간담회를 개최하고 한미 양국간 경제협력을 위한 건의사항 등을 전달했다.

이날 간담회에는 미국에서 방한한 전직 상하원의원들과 대한항공, 코오롱, 풍산, 한화생명, 효성, CJ대한통운 등 국내 주요 기업 관계자들이 참석했다.

방한단은 밥 굿렛 전 하원, 더그 존스 전 상원, 마이크 비숍 전 하원, 존 파소 전 하원, 바트 고든 전 하원, 브라이언 베어드 전 하원, 김창준 미래한미재단 이사장(한국 최초의 미 하원의원), 피트 와이클린 FMC 회장 등으로 구성되었다.

이들이 속한 전직 美의원협회(FMC)는 미국 공화당과 민주당 전직 상하원의원 약 800명 이상으로 구성된 초당적 단체로 미 의회와 소통하는 주요 창구로서 우리 기업들의 입장을 미 의회에 전달하는데 중요한 역할을 해줄 것으로 기대된다.

권태신 전경련 부회장은 방한단 전직 의원들에게 “지난 5월 한미정상회담을 통해 마련된 다양한 분야의 협력이 구체화될 때 한국 기업들에게 많은 참여의 기회가 열릴 수 있도록 가교 역할을 해줄 것”을 요청하는 한편, “지난 몇 년간 한국기업을 걱정에 빠뜨렸던 무역확장법 232조의 개정 논의가 잘 진행되어 빠른 시일 내에 좋은 결과가 있기를 기대한다”고 언급했다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 “우리 기업과 美 현직 상·하원의원과의 직접적 소통이 어려운 상황에서 방한한 전직 상하원의원단은 워싱턴의 네트워크를 통해 미국에 한국의 입장을 전달해줄 수 있을 것”이라며 기대감을 표했다.

