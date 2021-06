광양중앙도서관, 성인 독서문화 프로그램 성공적

도서관에서 생활하며 교양을 쌓아요

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양중앙도서관이 운영한 상반기 성인문화 프로그램이 시민들로부터 큰 인기를 끌며 성황리에 마무리됐다고 29일 밝혔다.

상반기 동안 운영한 프로그램은 ▲전래놀이 지도자 과정 1급 ▲정리수납전문가 과정 2급 ▲중국어회화 기본반 ▲헌책 북아트이다.

지난 2월부터 4개 과정을 18회에 걸쳐 운영한 상반기 성인문화 프로그램에 81명이 수강신청했으며, 그중 50명이 수료했다.

특히, 전래놀이 지도자 과정과 정리수납전문가 과정은 모집 마감 이후에도 참여 문의가 있을 정도로 시민들이 많은 관심을 보였고, 헌책 북아트 과정 4월 도서관 주간에 수강생이 직접 만든 작품을 전시해 눈길을 끌었다.

중앙도서관은 코로나19 예방을 위해 강의실 방역과 환기, QR코드 인증, 손 소독, 마스크 착용 등 방역수칙을 철저히 지키며 운영했고, 일부 프로그램은 비대면으로 전환해 시민 안전과 편의 도모를 위해 최선을 다했다.

허정화 중앙도서관팀장은 “하반기에도 지역 내 시민들이 흥미를 갖고 참여할 수 있는 유익한 프로그램을 계획하고 있다”며, “방역수칙을 준수하며 안전한 환경에서 프로그램을 운영할 예정이니 많은 시민이 관심을 가져주길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr