[아시아경제 장세희 기자]통계청 통계교육원은 알제리 통계인력 20명을 대상으로 28일부터 7월8일까지 11일간 농업 통계역량강화 연수를 실시한다고 29일 밝혔다.

한국국제협력단(KOICA)과 협업으로 실시하는 '인구 및 농업통계 역량강화 통계연수'는 2019년부터 2021년까지 3개년에 걸쳐 실시되는 과정이다.

지난해는 코로나19로 실시하지 못했고 올해는 온라인 화상교육으로 ▲농림어업총조사 및 농어업통계 개관 ▲농작물생산, 가축·농축수산물 동향, 양곡소비량 조사 ▲통계품질관리, R 통계분석 기법 등을 교육한다.

통계교육원은 "글로벌 통계인력 양성을 위해 기초통계 교육 뿐 아니라 우리의 IT기술과 선진통계교육 경험을 반영한 빅데이터, SDGs(지속가능발전목표) 교육과정을 확대하겠다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr