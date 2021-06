전국 1900만동 건축물에 3차원 디지털 모형 구축

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부 국토지리정보원은 전국의 건물 약 1900만 동에 대한 3차원 디지털 모형 구축을 완료하고 30일부터 제공한다고 29일 밝혔다.

3차원 건물 모형은 2차원의 건물 도형을 기반으로 항공사진에서 건물의 높이를 관측해 데이터베이스화한 것이다. 기존 2차원 건물 모형이 층고 높이를 3m로 일괄 적용해 실질적인 분석 자료로 사용하기에 한계가 있었으나, 3차원 건물 모형은 건물높이의 정확도가 확보됨에 따라 분석의 신뢰도를 높일 수 있다.

3차원 건물 모형을 활용하면 가상 국토를 대상으로 한 다양한 모의실험이 가능해진다. 항공관제(드론길 등), 침수예측, 경관분석 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다.

다만 복잡한 건물의 형태와 재질 등이 표현되지 않아 건물의 돌출부, 단차, 지붕의 형상 등에 영향을 받는 분석에는 일부 한계가 있을 수 있다고 정보원은 설명했다.

사공호상 국토지리정보원장은 "디지털 트윈국토에 대한 관심이 고조되는 상황에서 아직 한계는 있지만 우선 빠르게 서비스 될 수 있도록 저비용으로 효율성 있게 구축했다"면서 "건물 모형에 대해 전국 단위의 일관성 있는 정보를 구축했다는 의미가 있으며 앞으로 건물의 형태 등을 지속적으로 개선할 예정"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr