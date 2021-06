SK바이오사이언스, 故 박만훈 부회장 추도…"박만훈상·장학기금 설립"

28일 경기 성남시 SK바사 연구소서 추도식 열려

[아시아경제 김지희 기자] SK바이오사이언스가 국산 백신개발에 기여한 고 박만훈 전 SK바이오사이언스 부회장의 업적을 기리기 위해 박만훈상(賞)을 제정하고 박만훈 장학기금도 설립키로 했다.

지난 28일 경기 성남시 SK바이오사이언스 연구소에서는 유족과 회사 구성원 등이 참석한 가운데 박만훈 전 SK바이오사이언스 부회장의 추도식이 열렸다. 최창원 SK디스커버리 부회장은 추도사에서 "‘우리는 왜 백신을 수입만 하는가, 우리도 백신을 만들 수 있다’는 고인의 집념과 도전이 이제 결실을 맺고 있다”며 "고인은 백신개발을 지휘하는 연구자이기 이전에 항상 바른 길로 구성원을 이끌고 독려하던 회사의 큰 어른이었다"고 회상했다.

최 부회장은 "고인이 꿈꾸던 대한민국의 ‘백신주권’을 오늘 SK바이오사이언스의 이름으로 만들어가고 있다"면서 "연구를 통해 사회에 기여하고 싶다는 고인의 초심과 열정을 이어 나가겠다"고 고인을 추모했다.

추도식은 박종수 SK바이오사이언스 기업문화실장의 사회로 고인을 기리는 참석자들의 묵념과 함께 시작됐다. 먼저 김훈 SK바이오사이언스 CTO가 고인의 약력을 보고했다. 김 CTO는 생전 실험실에서 고인과 가장 많은 시간을 함께했다.

이어 안재용 SK바이오사이언스 사장이 박만훈상과 장학기금 출연을 발표했다. 안 사장은 “박만훈 상과 장학기금은 고 박만훈 부회장의 업적을 기리고 백신연구에 대한 열정을 후대에 계승하는 한편, SK바이오사이언스의 정체성이 담긴 상과 장학제도 운영을 통해 장기적인 관점의 인재육성, 주요 학교·기관과의 긴밀한 협력을 통한 바이오 네트워크 구축을 위해 출연할 것”이라고 강조했다.

박만훈 상은 백신 연구, 개발 분야에 공로를 세운 개인 및 단체 2팀에 매년 2억원의 상금을 지원하며 공신력 있는 국제기관과의 협약을 통해 권위 있는 상으로 만들어나갈 계획이다. 박만훈 장학금은 고인의 모교인 서울대학교와 보성고등학교, SK바이오사이언스 L House가 위치한 경북 안동의 안동대학교에 전달될 예정이다.

지난 4월25일 별세한 박 전 부회장은 한국 ‘세포배양백신의 선구자’로 불린다. 1957년 서울에서 태어나 2008년 SK케미칼 생명과학연구소 바이오 실장으로 영입된 뒤, SK케미칼 생명과학연구소장을 거쳐 SK케미칼의 제약바이오부문 사장과 최고기술책임자(CTO)를 겸직했다. 이후 SK바이오사이언스 부회장도 역임했다.

고인은 백신 연구개발(R&D)을 통해 SK케미칼 백신사업의 성장을 견인하며 지금의 SK바이오사이언스로의 성장에 초석을 놓았다고 평가 받는다. 사노피 파스퇴르와의 차세대 폐렴 백신 공동개발계약과 '빌 & 멀린다 게이츠 재단'과의 장티푸스백신 개발 협력 등이 대표적인 사례다. 또 세포배양 기술을 바탕으로 신속하고 안전한 백신의 개발과 국산화를 통해 국내 백신주권 확립에 앞장서기도 했다. 2015년 세계 최초 세포배양 4가독감백신 개발, 2016년 폐렴구균백신 개발, 2017년 세계 두 번째 대상포진백신 개발 등은 고인의 역작으로 꼽힌다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr