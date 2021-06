정의용 장관, 확진자 접촉으로 국회 일정 취소

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관이 지난주 동남아 순방 뒤 귀국하면서 탑승한 비행기에서 코로나19 확진자가 발생, 일정을 취소하고 자가격리에 들어갔다.

29일 외교부에 따르면 동남아 3개국 순방을 마치고 인도네시아에서 지난 26일 입국한 정 장관은 귀국 항공편 탑승자 중 코로나19 확진자가 발생해 전날 방역당국으로부터 자가격리 대상이라는 통보를 받은 것으로 확인됐다.

코로나19 백신 접종을 마친 정 장관을 포함한 대표단은 귀국 직후 받은 유전자증폭(PCR) 검사에서 전원 음성 판정을 받았다.

정 장관은 당초 이날 오전 국회 외교통일위원회 전체회의에 참석하는 등 정상적으로 업무를 수행하려 했지만 자가격리로 모두 취소했다.

외교부 당국자는 “방역 당국의 통보에 따라 정 장관은 당초 오늘 참석 예정이었던 국회 일정을 취소했으며 앞으로 관련 규정에 따라 방역 당국에서 지정하는 기간 자가격리 상태에서 재택근무할 예정”이라고 밝혔다.

정 장관은 확진자와 함께 비행기에 탑승한 지난 26일로부터 2주가 되는 다음 달 10일까지 자가격리를 해야 하는 것으로 알려졌다.

