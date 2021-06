[아시아경제 이정윤 기자] 서울 한강변 선상 카페에서 방역 수칙을 어긴 수백명이 경찰에 적발됐다.

29일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 26일 오후 8시께 강남구 압구정동의 한 선상 카페에서 감염병예방법 위반 혐의로 손님과 직원 등 300여명을 적발했다.

현장 단속에 나선 관할 구청 직원의 112 신고로 출동한 경찰은 손님 등의 명단을 확보해 구청에 통보했다. 손님들은 이 카페를 대관해 열린 행사에 참여해 주류 등을 섭취하고 있었던 것으로 전해졌다. 구청은 이들에게 과태료 부과나 경찰 고발 등의 조치를 검토하고 있다.

한편, 사회적 거리두기 2단계가 적용 중인 수도권에서는 결혼식·장례식을 포함한 각종 행사에 참여할 수 있는 인원이 100인 미만으로 제한돼 있다.

