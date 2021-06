文대통령, 최재형 사표 수리…"바람직하지 않은 선례" 비판 (종합)

文대통령, 감사원장 임기보장 취지 거론하며 아쉬움과 유감 표명

靑, 문민정부 이후 처음 있는 상황 지적하며 "전대미문"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 최재형 감사원장의 사표를 수리하면서 바람직하지 않은 선례를 만들었다고 비판했다. 특히 청와대는 문민정부 이후 처음 있는 일이라는 점을 설명하며 '전대 미문'이라는 표현까지 사용했다.

박경미 청와대 대변인은 28일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "문재인 대통령은 오늘 오후 5시 50분경 최재형 감사원장의 사의를 수용하고 감사원장 의원 면직안을 재가했다"고 밝혔다.

박 대변인은 "문 대통령은 감사원장 임기 보장은 정치적 중립성을 지키기 위한 것으로 최 원장은 바람직하진 선례를 만들었다며 아쉬움과 유감을 표했다"고 말했다.

청와대는 박근혜 정부 시절 임명했던 감사원장의 임기를 문재인 정부 들어서도 계속 보장했던 상황을 거론하며 최 원장이 스스로 임기 도중 물러난 것에 유감을 표했다. 청와대 관계자는 "(과거 정부의) 전례에 비춰 볼 때 스스로 중도사퇴를 (감사원장) 임기 중에 하신 것은 문민정부 이후에 전대미문"이라고 지적했다.

청와대는 최 원장 사의 표명 이후 정해진 절차를 거쳐 사의 재가 여부를 판단하게 될 것이라고 밝힌 바 있다. 인사혁신처와 국무총리실 등 관련 기관의 절차를 거쳐서 문 대통령이 재가 여부를 판단하게 되는데 하루 정도는 시간이 걸릴 것이란 관측도 있었지만 예상보다 빨리 문 대통령 재가가 이뤄졌다.

청와대 관계자는 "윤석열 검찰총장의 경우 하루가 소요됐다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr