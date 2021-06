최재형 사의 표명에…정청래 "독립운동하다가 친일파 되면 되겠나"

사의 표명한 최재형 "대선출마, 차차 말씀드릴 것"

[아시아경제 허미담 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 사의를 표명한 최재형 감사원장을 향해 28일 "독립운동하다가 독립운동 노선이 맞지 않는다고 곧바로 친일파가 되면 되겠는가"라고 비판했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 '꼴뚜기가 뛰니 망둥이도 뛰는가?'라는 제목의 글을 올려 "바야흐로 배신의 계절인가. 한 번 배신한 사람은 또 배신하게 돼 있고 누군가 배신의 길을 열면 우르르 따라쟁이가 줄을 선다"며 이같이 말했다.

그는 "세상에서 제일 멍청한 사람이 평생 독립운동하다가 8월14일 친일파로 돌아선 사람이고 세상에서 제일 얍삽한 사람이 평생 친일파 하다가 8월16일 독립운동가 흉내 내는 사람"이라고 지적했다.

그러면서 정 의원은 "꼴뚜기가 뛰니 망둥이도 뛴다고 꼴뚜기나 망둥이나 욕망의 산물일 뿐"이라며 "그럴듯한 명분을 내세우겠지만 국민의 눈에는 그저 그물에 걸리는 잡어들"이라고 일갈했다. 또 그는 "꼴뚜기나 망둥이나 꼴불견이 될 것"이라고 말하며 글을 마무리했다.

앞서 최 원장은 감사원장직 사의를 표명했다. 그는 이날 오전 감사원 출근길에서 기자들과 만나 "거취에 관한 많은 논란이 있는 상황에서 감사원장직을 계속 수행하는 것이 적절하지 않다고 판단해 오늘 대통령님께 사의를 표명했다"고 밝혔다.

이어 "감사원장 임기를 끝까지 마치지 못한 것에 대해 국민 여러분과 임명권자, 감사원 구성원 여러분께 송구스럽게 생각한다"고 했다.

다만 최 원장은 내년 대선 출마 여부에 대해서는 "사임하는 이 자리에서 드릴 말씀은 아닌 것 같다"며 "차차 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 말을 아꼈다.

한편 최 원장은 지난해 국정감사에서 '월성 원전 1호기 조기 폐쇄'의 타당성에 대한 감사원 감사 발표가 지연된 데 대해 "저항이 굉장히 많은 감사였다"고 폭로한 바 있다.

당시 그는 "감사원장이 되고서 이렇게 (피감사자들의) 저항이 심한 감사는 처음"이라며 "국회 감사 요구 이후 산업부 공무원들이 관계 자료를 모두 삭제해 복구에 시간이 걸렸고 진술받는 과정도 상당히 어려웠다"고 토로했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr