3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건

큰 조정 없이 마감…코스닥은 강보합 마무리

[아시아경제 이민우 기자] 사상 최고치를 기록한 코스피가 큰 조정을 겪지 않은 채 3300선을 지키며 마감했다. 코스닥도 '천스닥'을 이어갔다.

28일 코스피는 전거래일 대비 0.59%(0.95포인트) 내린 3301.89에 마감했다. 3305.46으로 강보합 출발한 이후 오전 한때 3291.30까지 내려갔지만 다시 반등해 3300선이 유지됐다.

개인 홀로 3828억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 734억원, 3022억원어치를 각각 순매도했다.

코스피 시장에서는 상승과 하락 업종 비율이 비슷했다. 섬유·의복의 상승폭이 2.38%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(1.56%), 증권(1.24%), 건설업(1.23%), 보험(1.05%), 의료정밀(1.03%) 등의 순서였다. 기계(-1.96%), 운수장비(-0.64%), 화학(-0.28%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목은 하락한 종목이 더 많았다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 -1.95% 거래량 2,383,345 전일가 128,500 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"코스피 강보합 개장…3300선 유지중경영계, 정부에 "조속히 중대재해법 시행령 입법예고" 촉구 close (-1.95%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,500 전일대비 1,200 등락률 -1.32% 거래량 1,877,545 전일가 90,700 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"코스피 강보합 개장…3300선 유지중외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고 close (-1.32%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 679,000 전일대비 9,000 등락률 -1.31% 거래량 174,878 전일가 688,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"코스피 강보합 개장…3300선 유지중51살 삼성SDI, 전자산업 리더에서 에너지 기업으로 대전환 close (-1.31%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 830,000 전일대비 8,000 등락률 -0.95% 거래량 89,164 전일가 838,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"코스피 강보합 개장…3300선 유지중외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고 close (-0.95%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 2,000 등락률 -0.82% 거래량 566,173 전일가 243,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"코스피 강보합 개장…3300선 유지중경영계, 정부에 "조속히 중대재해법 시행령 입법예고" 촉구 close (-0.82%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 843,000 전일대비 6,000 등락률 -0.71% 거래량 48,343 전일가 849,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박 close (-0.71%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 408,000 전일대비 2,000 등락률 -0.49% 거래량 619,244 전일가 410,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"“카카오” 진입 시기 놓치신 분들코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close (-0.49%) 등의 순서였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 11,328,067 전일가 81,600 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 작년 세금 11조원 중 73% 한국에 냈다3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"“HMM” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다! close (0.37%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 5,095,565 전일가 154,500 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다"“카카오” 오늘 들어가도 될까요? close (0.32%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 510,832 전일가 265,500 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 코스피 강보합 개장…3300선 유지중셀트리온 "렉키로나 델타변이 방어 능력...동물실험서 입증 기대" close (0.19%) 등은 올랐다.

코스닥은 전거래일보다 0.57% 오른 1017.91로 장을 마쳤다. 1013.47로 강보합 출발 이후 상승폭을 소폭 늘리며 마감했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 개인이 각각 802억원, 122억원어치를 순매수했다. 기관은 712억원을 팔아치웠다.

대부분의 업종이 올랐다. 섬유·의류(1.58%), 정보기기(1.52%), 제약(1.45%), 인터넷(1.39%) 등의 순서였다. 방송서비스(-1.39%), 통신방송서비스(-0.86%), 일반전기전자(-0.86%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목은 대부분 하락했다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 178,400 전일대비 6,100 등락률 -3.31% 거래량 234,706 전일가 184,500 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중[클릭 e종목]"CJ ENM, 미디어 호조 지속…목표가↑"코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막 close 의 낙폭이 -3.31%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 205,300 전일대비 7,000 등락률 -3.30% 거래량 316,999 전일가 212,300 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중[클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박 close (-3.30%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 700 등락률 -1.25% 거래량 746,042 전일가 55,800 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중코스피 신고가인데…대형 게임株 신통찮네성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃 close (-1.25%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 82,200 전일대비 1,000 등락률 -1.20% 거래량 157,182 전일가 83,200 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (-1.20%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 61,900 전일대비 200 등락률 -0.32% 거래량 127,238 전일가 62,100 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접 close (-0.32%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 83,800 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 3,309,920 전일가 83,900 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고“두산중공업” 지금 들어가도 될까요? close (-0.12%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 155,500 전일대비 100 등락률 -0.06% 거래량 468,806 전일가 155,600 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박 close (-0.06%) 등의 순서였다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 340,800 전일대비 15,800 등락률 +4.86% 거래량 54,762 전일가 325,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박"기후 대응능력이 기업 경쟁력" 20년내 탄소 85% 감축 close (4.86%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 400 등락률 +0.35% 거래량 761,577 전일가 114,800 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전'코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close (0.35%)는 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr