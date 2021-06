김부겸 국무총리가 28일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 글로벌 스타트업 박람회 '넥스트라이즈 2021, 서울' 개막식에서 참가업체 부스를 둘러보고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

