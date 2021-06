[아시아경제 이선애 기자] 현대로템은 방위사업청과 1715억2600만원 규모의 K-1중구난차량 및 K-1교량전차 외주정비 계약을 체결했다고 28일 공시했다. 최근 매출액 대비 6.2% 규모다

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr