[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 밀양맘의 밀아클(밀양아지매클럽)과 비대면 온라인 인구정책 홍보를 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 코로나19로 인해 인구정책 대면 홍보의 어려움을 해소하기 위해 지역 대표 온라인 커뮤니티를 통해 효과적인 인구정책 홍보와 정보교류를 위해 마련됐다.

협약 내용은 밀아클 임신·육아·교육 게시판에 시의 인구정책 및 저출산·고령화 대응을 위한 정보를 게재해 시민들과 의견을 공유· 소통한다는 것이다.

박일호 시장은 “인구증가 및 저출산·고령화 대응을 위해 인구정책을 홍보하고 각종 인구증가 시책의 내실 있는 추진으로 살고 싶은 밀양시를 조성하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr