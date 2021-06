구포∼생곡, 태인∼산내, 진안~성수 등 3개 국도 개통

30일부터 내달 2일까지 순차 개통

"도로 안전성 향상·지역경제 활성화 기대"

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 이달 30일 구포∼생곡 간 국도 개통을 시작으로 영·호남 지역 국도 3곳을 순차적으로 준공, 개통한다고 28일 밝혔다.

이번에 새로 개통되는 국도는 ▲경북 구미시 구포∼생곡 간 국도(9.7㎞) ▲ 전북 정읍시 태인∼산내 간 국도(7.1㎞) ▲ 전북 진안군 진안∼성수 간 국도(12.1㎞) 등이다.

이달 30일 개통하는 구미시 거의동에서 고아읍 송림리를 잇는 구미 국도대체우회도로(구포∼생곡1)는 4차로 신설도로로 총사업비 2620억원이 투입돼 약 9년4개월 만에 공사가 완료됐다.

이 도로는 구미 시가지와 국가산업단지를 우회해 도심지 교통혼잡을 완화하고 기존 국도 대비 통행시간이 14분(30분→16분) 이상 단축되는 등 도로이용자 편의가 크게 증진될 것으로 기대된다. 특히 올해 말 구포∼생곡2(11.9㎞) 구간이 준공되면 구미시 국도대체우회도로 전 구간(35.9㎞)이 모두 개통된다.

정읍 태인∼산내 국도는 정읍시 옹동면 매정리에서 칠보면 시산리까지 7.1㎞ 구간의 도로선형을 개량한 것으로 마찬가지로 30일 개통된다. 이 사업에는 약 4년3개월간 총사업비 233억원이 투입됐다.

이번에 개통되는 도로는 선형이 불량하고 폭이 좁아 교통사고 위험이 높은 구간을 개량해 지역주민의 교통 편의성을 높이고, 차량 및 보행자의 통행 안전성을 확보해 교통안전사고 예방에 크게 기여할 것으로 기대된다.

진안∼성수 간 국도는 진안군 백운면 덕현리에서 마령면 동촌리의 선형 불량 구간 12.1㎞를 개량한 것으로 다음 달 2일 개통한다. 이 사업에는 약 5년3개월간 총사업비 450억원이 투입됐다.

이번 개통으로 지역주민의 교통 편의성을 높이고, 차량 및 보행자의 통행안전성 확보로 교통안전사고 예방에 크게 기여할 것으로 기대된다. 또 해당 구간은 진안 마이산으로 이어져 지역관광 활성화에도 도움을 줄 것으로 국토부는 보고 있다.

주현종 국토부 도로국장은 "이번에 개통되는 도로가 지역 주민의 생활환경 개선 및 지역경제 활성화에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr