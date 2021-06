셀트리온 "렉키로나 델타변이 방어 능력...동물실험서 입증 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 13,000 등락률 -4.67% 거래량 1,113,863 전일가 278,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close 은 25일 자체 개발한 코로나19 항체치료제 '렉키로나'의 동물효능실험에서 인도 유래 변이 바이러스인 델타형 변이(B.1.617.2)에 대한 방어 능력을 입증하겠다고 25일 밝혔다.

이날 질병관리청 국립보건연구원은 세포주 수준의 코로나19 변이 바이러스에 대한 렉키로나의 효능을 분석한 결과, 비(非) 변이인 GR군과 비교했을 때 델타형 변이에 대한 바이러스 무력화 능력인 '중화능'이 현저히 떨어졌다고 밝혔다.

셀트리온은 현재 인도발 델타형, 브라질발 감마형 변이에 대해 실제 인체에서의 효능을 가늠해볼 수 있는 동물효능실험을 수행 중이다. 내달 초까지 순차적으로 결과를 도출하면 신속히 발표할 계획이다.

셀트리온에 따르면 렉키로나는 남아공발 베타형 변이에 대한 세포주 수준의 효능 분석에서 중화능 수치가 떨어졌다. 하지만 최근 족제빗과의 일종인 페럿 및 실험용 쥐 대상 동물실험에서는 약물을 투입하지 않은 대조군보다 렉키로나 대조군에서 바이러스 역가가 크게 줄었고, 체중 감소도 방어되는 것을 확인한 바 있다.

셀트리온은 "국내외 기관과 협력해 세포주 수준에서의 실험과 동물실험을 통한 효능 분석에 집중하고, 전 세계에서 산발적으로 발생하고 있는 코로나19 바이러스의 변이에 대한 렉키로나의 대응 능력을 지속해서 검증하겠다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr