경남도, 노사상생 프로그램 지원대상 6개 기업 선정

노동자 근로의욕 증진과 노사 간 협력·상생 분위기 조성 도모

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 노동자의 근로 의욕 증진을 위한 노사 상생 프로그램 지원 대상 기업 6개사를 선정했다고 25일 밝혔다.

도는 지난 24일 2021년도 제1회 노사민정 상생·협력 분과위원회 회의를 개최하고 노사 상생 프로그램 지원사업 공모에 참여한 기업체에 대한 심사를 진행했다.

지원 대상으로 선정된 기업은 신흥, 에스앤에스, 동우테크, 미래환경개발, 유한회사 코아시스템, 세방전지 총 6개사이다.

제출한 사업장별 계획에 따라 노사 상생을 위한 프로그램을 운영할 예정이다.

이를 지원하기 위한 도 보조금은 사업장별로 500만원~1000만원으로 차등 지급한다.

한편 이날 회의에 이어 KAI 한국항공우주산업주식회사에서 대기업과 중소기업 간 복지 격차 완화를 위한 공동근로복지기금 도입 사례를 발표했다.

