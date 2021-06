우리종합금융 "창립 47주년 축하 댓글 쓰고 경품 받으세요"

총 102명을 선정, 최신형 텔레비전 등 제공

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주 자회사 우리종합금융은 창립 47주년을 기념해 고객을 대상으로 ‘응원글 이벤트’를 실시한다고 25일 밝혔다.

다음달 25일까지 우리종합금융 공식 유튜브에 댓글로 '47주년 파이팅'이라는 문구와 함께 응원글을 남기면 해당 이벤트에 참여할 수 있다. 응원글 중 우수작을 선정해 총 102명에게 ▲삼성 최신형 QLED TV(1명) ▲신형아이패드 프로 11인치(1명) ▲스타벅스커피 2잔세트 기프티콘(100명) 등 다양한 선물을 증정할 예정이다.

또한 비대면 신규 고객을 대상으로 종합자산관리계좌 '노트' 우대금리 이벤트와 5000원 캐시백 이벤트도 시행하고 있다.

우리종합금융 관계자는 “오는 29일 창립 기념일을 맞아 오랜 시간 우리종합금융을 이용해 주신 고객들의 사랑과 성원에 보답하기 위해 이벤트를 마련했다”며 “앞으로 더 좋은 상품과 이벤트를 출시할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

우리종합금융은 국내 유일의 전업 종합금융사다. 비대면 스마트뱅킹으로 가입할 수 있는 대표상품으로 종합자산관리계좌 '노트'와 '더드림정기적금3'가 있다. 예금 상품은 모두 5000만원까지 예금자보호가 가능하다.

