삼성전자도 내달 27일부터 임직원에 '모더나' 자체 접종

삼성디스플레이 이어 사내 공지

삼성 다른 계열사 등 확산 가능성 커져

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자가 다음달 말부터 임직원에게 모더나 백신을 사내 자체 접종하기로 했다. 삼성디스플레이를 시작으로 삼성의 사업장 내 접종이 본격화되는 분위기다.

삼성전자는 질병관리청과 협의해 내달 27일부터 사업장 내 자체 백신접종을 시작한다고 25일 사내에 공지했다. 삼성전자 수원사업장을 비롯해 구미·광주·기흥·화성·평택·천안 등 사내 부속의원이 있는 사업장의 만 18∼59세 임직원과 상주 협력사 직원이 대상이다.

접종은 모더나 백신으로 하고 사업장 부속의원을 통해 자체적으로 진행한다. 백신 접종 신청은 오는 28일부터 받는다. 1차 접종 후 4주 이상 간격으로 2차 접종을 한다.

삼성전자는 "정부의 만 18∼59세 대상 접종 시기에 맞춰 전 국민 집단면역 조기달성에 기여하기 위해 자체 접종을 하게 됐다"고 설명했다. 다만 부속의원이 없는 다른 사업부 소속 직원들은 개별적으로 접종해야 한다.

삼성 계열사 중에서는 앞서 삼성디스플레이가 지난 23일 가장 먼저 임직원 자체 접종을 공식화했다. 삼성디스플레이 아산1·아산2·기흥·천안 사업장에 근무하는 만 18∼59세 임직원과 상주 협력사 직원을 대상으로 내달 27일부터 모더나 백신을 접종하기로 했다. 부속의원이 없는 기흥·천안 사업장은 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부속의원 접종 대상자로 분류돼 접종을 한다.

1차 백신 접종기간은 7월27일∼8월18일, 2차 접종기간은 8월25일∼9월17일이다. 삼성디스플레이는 이날부터 임직원과 상주 협력사 직원을 대상으로 백신접종 신청을 받는다.

현재 자체접종이 가능한 부속의원을 확보하고 있는 삼성의 다른 계열사도 조만간 사내 백신접종을 공식화할 가능성이 커졌다. 삼성SDI 등에서도 이미 의료진을 충원하며 자체 접종을 위한 인프라 확충에 나섰기 때문이다.

이 밖에 SK하이닉스와 LG디스플레이 등 다른 주요 기업들도 백신 자체 접종을 검토하고 있다. 앞서 방역당국은 오는 8월께부터 기업들의 주요 생산 공장에서 부속의원 등 사업장 내 의료시설을 통해 코로나19 백신접종을 하겠다고 밝힌 바 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr