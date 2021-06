"인기작 다 모았.zip" OTT 시즌, 상반기 결산 'HOT2021' 공개

[아시아경제 조슬기나 기자]펜트하우스, 빈센조부터 미나리, 삼진그룹 영어토익반까지….

KT의 온라인동영상서비스(OTT) Seezn(시즌)은 2021년 고객들이 가장 많이 찾은 콘텐츠 장르별 랭킹을 공개하고 이를 모아 상반기 결산 ‘HOT 2021’ 특집관을 열었다고 25일 밝혔다.

먼저 상반기에는 예능 콘텐츠의 활약이 돋보였다. Seezn의 인기 예능 프로그램 1위는 ‘놀면 뭐하니?’가 차지했다. 놀면 뭐하니는 최근 ‘MSG 워너비’로 시청자들의 관심을 한 몸에 받고 있다. 이어 일요일 저녁 예능 강자 ‘런닝맨’과 라이프 관찰 예능 스테디셀러 ‘나 혼자 산다’가 2, 3위로 뒤를 이었다. 최정예 특수부대 출신 예비역들이 팀을 이뤄 각 부대의 명예를 걸고 싸우는 밀리터리 서바이벌 프로그램 ‘강철부대’는 7위로 안착했다.

드라마 장르에서는 높은 시청률로 회를 거듭할수록 큰 화제를 모은 ‘펜트하우스2’가 1위를 차지했다. 이어 ‘마우스’, ‘빈센조’, ‘여신강림’이 2, 3, 4위에 올랐다.

영화 장르의 경우 배우 윤여정의 오스카 여우조연상으로 화제를 모은 ‘미나리’가 1위에 올랐다. 도굴꾼들의 환상적인 팀플레이를 선보인 영화 ‘도굴’, 관객들을 웃고 울리는 비밀 소통 작전의 ‘이웃사촌’, 설경구·변요한 주연의 ‘자산어보’ 등도 상반기 Seezn 고객들의 많은 사랑을 받았다.

인기작들을 한번에 모은 이번 특집관은 7월 6월까지 운영된다. 시즌 베이직 월정액과 단건 구매를 통해 시청할 수 있다. 일부 콘텐츠는 통신사 상관 없이 앱에 로그인 하면 누구나 무료로 이용 가능 가능하다.

KT 시즌은 장르별 인기 순위 외에도 올해 상반기 콘텐츠 이슈 키워드인 ‘개그 부캐’, ‘재테크 열풍’, ‘시즌제 드라마·예능’, ‘화제의 인물’, ‘라이징 스타’ 등을 테마로 콘텐츠를 모았다.

유현중 KT 모바일미디어사업P-TF장(상무)은 “코로나19가 장기화되며 내 손안에서 즐길 수 있는 콘텐츠의 중요성을 다시 한 번 확인할 수 있었다”며, “이번 특집관을 통해 시청을 원하는 콘텐츠를 아직 접하지 못한 고객들이 시즌을 활용해볼 수 있길 바란다”고 말했다.

