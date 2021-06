코인빗, 코인 상폐 3시간 전 돌연 일정 연기…일부 코인 폭등

[아시아경제 강나훔 기자] 8종의 가상화폐를 상장 폐지하겠다고 밝힌 거래소 코인빗이 돌연 상장 폐지 일정을 연기한다고 알렸다. 예고한 상장 폐지 시간을 단 3시간여 앞두고 일정 연기를 발표하자 해당 가상화폐 가격은 20배까지 폭등했다.

24일 가상화폐 업계에 따르면 코인빗은 전날 오후 4시32분 홈페이지에 공지를 띄워 "8종 가상자산(가상화폐)의 거래 지원 종료 일정은 별도 공지사항 안내 전까지 연장하기로 결정됐다"고 밝혔다.

유의종목으로 지정했던 가상화폐 28종에 대해서도 "거래 지원 심사를 더욱 공정하고 면밀히 검토하기 위해 심사 기간을 연장하기로 결정했다"고 전했다.

코인빗이 거래 종료를 예고했던 가상화폐는 렉스(LEX), 이오(IO), 판테온(PTO), 유피(UPT), 덱스(DEX), 프로토(PROTO), 덱스터[206560](DXR), 넥스트(NET)로, 23일 오후 8시 거래 지원이 종료될 예정이었다.

상장 폐지 예정 시간을 불과 단 3시간여 앞두고 변경을 알리자 해당 가상화폐의 가격이 급등했다. 특히 이날 오전 9시 기준으로 유피(1958.82%)와 렉스(1896.68%)는 가격이 전날의 20배로 뛰었다.

코인빗은 공지에서 코인들의 상장 폐지 심사 기간을 왜 연장하게 됐는지 정확한 이유를 설명하지 않았다.

코인빗은 상장폐지 일정 변동과 관련해 투자자들 문의가 이어지자 이날 오후 다시 한번 공지사항을 올렸다. 코인빗은 "투자자 피해를 최소화하기 위해 해외거래소 상장을 위한 업무가 진행되고 있으며, 현재 코인빗 투자자들을 위한 다양한 보상안을 놓고 코인사들과 협의 중"이라고 밝혔다.

