산단공-경협-소방서, 산단 안전문화 확산 위해 손잡아

산업단지 내 사업장 대형화재 예방·안전의식 제고 위한 협력 강화

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단 경기지역본부(본부장 최종태, 이하 산단공 경기본부)는 안산소방서(서장 김승남), 시흥소방서(서장 한선), 스마트허브경영자협회(이하 경영자협회, 회장 채성완)와 반월·시화 국가산업단지 안전문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이 협약을 통해 각 기관은 산업단지 내 대형화재 예방 및 안전문화 확산을 위해 상호협력하고 특히 입주기업 최고경양자(CEO) 협의체인 경영자협회의 적극 참여를 통해 사업장 안전의식 제고에 나서기로 했다.

이를 위해 구체적으로 ▲화재예방에 필요한 정보 공유 ▲사업장 안전점검 및 교육·훈련 ▲소방서의 화재예방대책 추진 ▲안전의식 제고를 위한 홍보활동 ▲기타 입주기업 안전관리 지원 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 계획이다. 최종태 산단공 경기지역본부장은 "산단공은 산업단지 안전위원회를 통해 재난사고 예방을 위한 다양한 활동을 전개 중"이라며 "이번 업무협약을 계기로 입주기업 CEO가 직접 참여하는 안전관리체계를 구축, 더 안전한 산업단지를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

