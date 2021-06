"원자재·부품 수급난 장기화에…7월 기업 체감경기 호조세 둔화 지속"

[아시아경제 정현진 기자] 주요 원자재와 반도체 부품 수급난이 장기화할 것으로 예상되면서 국내 기업 가운데 향후 경기가 개선될 것이라고 기대하는 비중이 더욱 줄어든 것으로 나타났다. 제조업은 4개월 연속 하락세를 보였다.

25일 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 실시한 기업경기실사지수(BSI) 조사 결과 7월 종합경기 BSI 전망치는 102.3을 기록했다. BSI가 기준치인 100보다 높으면 긍정적인 응답이 부정 응답보다 많은 것을 의미한다.

BSI 전망치는 지난 3월 이후 100을 넘기며 긍정 전망을 유지하고 있지만 이후 경기 개선을 점치는 기업 비중은 점차 낮아지고 있다. 7월 BSI 전망치는 6월 전망치에 비해 0.3포인트 감소해 당시 감소폭(5.1포인트)보다는 격차가 줄었다. 6월 종합경기 실적치는 106.2를 기록, 전월대비 0.2포인트 감소했다.

부문별 7월 전망치는 ▲내수 100.0 ▲수출 100.3 ▲투자 102.3 ▲고용 105.7 ▲자금사정 101.8 ▲채산성 99.7 ▲재고 99.2 등이었다. 투자와 고용은 긍정적 전망이 우세했으나 내수는 지난 3월 이후 호조세가 꾸준히 둔화하는 모습이고 채산성은 6월(99.0)에 이어 부정적 전망이 이어졌다. 한경연은 "최근 국제 원자재 가격 상승이 지속되는 상황 속에서, 기업들이 수요 감소 등의 우려로 원가 인상분을 판매 가격에 온전히 전가하지 못하고 있기 때문에 수익성 악화 추세가 당분간 이어질 것"이라고 전망했다.

업종별로는 제조업이 100.9로 전월에 비해 4.2포인트 감소해 지난 3월(114.0) 이후 4개월 연속 하락세를 기록했다. 비제조업 전망은 104.4로 전월(99.4) 대비 5.0포인트 증가해 긍정적 전망으로 전환했다.

제조업의 부문별 전망치는 내수가 96.1로 전월대비 7.6포인트 감소했으며 투자도 101.3로 전월보다 4.7포인트 줄었다. 고용의 경우 전월보다 3.3포인트 감소한 101.8였다. 주요 부문에서 전월대비 호조세가 다소 위축됐다는 의미다. 특히 내수는 지난 3월 100선을 돌파한 이후 4개월 만에 다시 100선 아래로 떨어졌다.

한경연은 주요 원자재 및 반도체 부품 수급난이 장기화될 조짐을 보이면서 제조업 기업들의 생산과 투자 계획에 불확실성이 확대됐다고 분석했다. 추광호 한경연 경제정책실장은 "반도체, 자동차 등 제조업 비중이 높은 한국 경제 특성상, 제조업 경기 불확실성은 곧 실물경제 전체의 하방 요인으로 작용할 수 있다"면서 "원자재와 부품 수급 차질을 타개할 수 있는 정부 차원의 대책 마련이 요구된다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr