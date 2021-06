대체공휴일법 이어 52시간제 시행까지… "중소기업 살려라" 힘 싣는 野

[아시아경제 박준이 기자] 다음달 1일부터 ‘주 52시간제’가 모든 사업장에 적용될 예정인 가운데, 야권이 제도 시행을 유예를 강력히 촉구했다. 코로나19 국면이 지속되는 데다 여당이 강행하고 있는 ‘대체공휴일법’까지 적용되면 중소기업계에 어려움이 가중될 거란 주장이다.

국민의힘 중소기업위원회 소속 위원 일동은 24일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "50인 미만 기업에 대한 주 52시간제 도입을 유예하고 계도 기간을 부여하는 등 보완책 마련을 정부에 강력하게 요청한다"고 밝혔다. 한무경 의원은 통화에서 "대체공휴일법까지 통과되면 인건비가 크게 증가해 부담이 가중될 것"이라며 "최소 6개월에서 1년가량 유예 기간이 필요하다"고 말했다.

이날 환경노동위원회 소속 홍석준 의원도 기자회견을 열고 코로나19 국면이 끝날 때까지만이라도 52시간제 전면 적용을 유예해달라고 정부에 요구했다.

국민의힘은 당 차원에서도 우려의 목소리를 내왔다. 황보승희 수석대변인은 지난달 논평에서 "외국인 근로자 입국마저 어려운 상황인데 52시간제가 시행되면 영세기업들의 인력난은 심각해질 것이 불 보듯 뻔하다"고 반발했다.

