"델타변이 지배종 되는건 시간문제"…각국 방역 비상

파우치 "한달 뒤면 美 지배종 될 것"

유럽 8월말 델타변이 감염 90% 차지

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 권재희 기자] 코로나19 변이 중에서도 전파 속도가 빠른 인도발 ‘델타변이’가 전 세계적으로 지배종이 되는 것은 시간 문제라는 분석이 제기되면서 각국 방역에 비상이 걸렸다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 특히 신규 확진자의 90% 이상이 델타변이로 나타난 영국에 대해 영국발 입국자들의 격리 의무화를 촉구했다.

23일(현지시간) 앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 CBS와의 인터뷰에서 ‘델타 변이가 몇 주 뒤 지배적 종이 될 것이냐’는 질문에 "백신 접종률이 낮은 지역에서 지배적 종이 될 것"이라고 답했다.

이어 파우치 소장은 "델타변이가 2배로 늘어나는 데 걸리는 시간은 약 2주"라며 "이를 감안해 볼 때 한 달여 뒤면 델타변이가 미국내에서 지배종이 될 것"이라고 밝혔다. 현재 미국 내 신규 감염자 중 20%가 델타변이에 감염된 것으로 나타났으며, 워싱턴DC를 비롯한 49개 주에서 델타변이가 발견된 것으로 파악됐다.

유럽도 이미 델타변이가 지배종이 될 것을 기정사실화 하는 분위기다. 유럽질병예방통제센터(ECDC)는 이날 유럽연합(EU) 27개 회원국과 유럽경제지역(EEA)에 속한 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 등 유럽 30개국 내 델타 변이 확산 영향 평가에서 델타 변이에 의한 감염이 8월 초 70%, 8월 말까지는 90%를 차지할 것으로 보인다고 발표했다. ECDC 수장인 안드레아 아몬은 "특히 델타변이는 백신 접종 대상이 아닌 젊은 층에서 특히 퍼질 것으로 예상된다"고 전했다.

이 가운데 델타 변이보다 전파력이 더 강한 ‘델타변이 플러스’까지 발생하면서 다시 유럽각국이 전파를 막기위해 장벽을 세우고 있는 상황이다. 영국에서는 신규확진자의 90%가 델타변이로 집계됐고, 델타변이보다 전파력이 더 강한 델타변이 플러스도 41건이나 확인된 것으로 나타났다.

메르켈 총리는 EU 정상회의를 앞둔 23일(현지시간) "독일은 영국에서 온 입국자들에 대해 의무 격리하고 있다"며 "델타변이 유행 국가에서 온 입국자들에게 격리 조치를 부과해야한다"고 촉구했다.

메르켈 총리는 최근 영국발 여행객의 무격리 입국을 허용한 포르투갈을 비판해왔다. 프랑스의 경우에도 백신을 완전 접종한 영국발 입국자들에 대해 격리 조치를 취하지 않고 있다.

한편, 이날 도런 핑크 미 식품의약국(FDA) 백신 부문 부국장은 메신저 리보핵산(mRNA) 기술을 사용하는 화이자와 모더나 백신과 심근염·심낭염 발병 사이에 유의한 연관성이 있다고 밝혔다. 다만 미 복지부 측은 백신 접종과 심근염 발생 사례가 매우 드물며 백신 접종이 여전히 안전하다는 입장이다.

