LG전자, 에티오피아 생존 참전용사에 생활지원금·손소독제 등 전달

LG전자가 에티오피아 한국전 참전용사협회에서 생존 참전용사 100여명에게 생활지원금, 손소독제 등을 전달했다고 24일 밝혔다.

LG전자는 23일(현지시간) 에티오피아의 수도 아디스아바바에 위치한 에티오피아 한국전 참전용사협회에서 전달식을 진행했다. 전달식에는 에스타파노스 메스켈 참전용사협회 부회장, 양승환 LG전자 에티오피아지점장, 박용규 월드투게더 에티오피아지부장 등이 참석했다.

LG전자는 이달부터 아디스아바바 참전용사 마을 내 학교에 화장실, 식수시설, 컴퓨터실 등을 설치한다. LG전자 관계자는 "LG전자와 한국해비타트가 함께 참전용사 마을 내 주거, 위생, 교육 등을 개선해 에티오피아 참전용사와 후손의 자립을 돕는 3년 프로젝트 희망마을 사업을 하고 있다"면서 "지난해 10월 한국전쟁 70주년을 맞아 시작한 희망마을 사업의 일환"이라고 설명했다.

LG전자는 지난 3월부터 참전용사 마을의 주거환경을 개선하기 위해 마을 내 낡고 오래된 집을 보수하고 있다. 또 주민들을 대상으로 위생교육을 실시하고 마을에 배수로, 공동 화장실, 샤워시설 등을 설치하고 있다.

앞서 LG전자는 2014년 한국국제협력단(KOICA)과 함께 에티오피아 아디스아바바에 LG-KOICA 희망직업훈련학교를 세웠다. 매년 100명의 입학생을 선발해 전자제품 수리 기술을 교육하고 약 3년 동안 국가자격증 취득, 취업, 창업 등을 지원한다. 전체 신입생 중 15%에 해당하는 인원은 참전용사 후손으로 배정하고 있다.

LG전자와 노동조합은 사회적 책임을 실천하고 에티오피아 참전용사에게 감사의 마음을 전하고자 2013년부터 매년 비정부기구(NGO)인 월드투게더와 함께 생활지원금, 장학금, 물품, 교육 등을 지원해오고 있다.

LG전자 대외협력담당 윤대식 전무는 "에티오피아의 지역사회 발전에 기여하는 다양한 사회공헌 프로그램을 지속 마련해 기업의 사회적 책임을 적극 실천할 계획"이라며 "특히 에티오피아 참전용사에게 도움을 줄 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 말했다.

