[아시아경제 이민우 기자] 고려신용정보 고려신용정보 049720 | 코스닥 증권정보 현재가 9,860 전일대비 140 등락률 -1.40% 거래량 176,387 전일가 10,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 고려신용정보, 행복드림금융에 10억 규모 금전대여 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일고려신용정보, 행복드림금융대부 주식 30억에 취득 close 는 1억원 상당의 자사 보통주 1만350주를 처분하기로 결정했다고 23일 공시했다. 회사 측은 처분 목적을 자기주식 상여 지급 때문이라고 설명했다.

