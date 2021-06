[아시아경제 박소연 기자] 코로나19 확진자 증가 및 변이 바이러스 확산에 진단키트 관련주인 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 16,900 전일대비 3,900 등락률 +30.00% 거래량 25,401,011 전일가 13,000 2021.06.23 14:23 장중(20분지연) 관련기사 백신 접종 본격화에 맥 못추는 진단키트주휴마시스 1Q 영업익 119억원… 전년比 862% ↑정부 발표, mRNA 백신 회의! 최대 수혜 받을 기업은? close 가 강세다.

휴마시스는 23일 오후 2시 기준 코스닥 시장에서 전일보다 3900원(30%) 오른 1만6900원에 거래되고 있다.

휴마시스는 시가총액 5784억원, 코스닥 140위 기업이다. 액면가는 1주당 100원이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr