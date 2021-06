코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세

[아시아경제 박지환 기자] 23일 코스피가 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 '3270선'에서 상승세를 이어가고 있다.

이날 오전 9시15분 기준 코스피는 전거래일 대비 0.29% 오른 3273.46를 기록하고 있다. 이날 지수는 전거래일 대비 0.06% 오른 3265.73에 출발했다.

간밤 뉴욕 증시에서 다우 0.20%, 나스닥0.79%, S&P500 0.51% 등 주요 지수가 일제히 상승한 영향이 투자심리에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

투자자별로는 개인이 1234억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 290억원 732억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목에서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 832,000 전일대비 10,000 등락률 -1.19% 거래량 49,127 전일가 842,000 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감정근창 LG엔솔 배터리연구소장 "파우치 타입 경쟁력 가장 커…차세대 배터리 로드맵 추진"강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장 close (-0.48%)을 제외한 모든 종목이 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 3,580,693 전일가 80,000 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 "통신장비시장도 잡는다" 삼성전자, '5G 네트워크' 라인업 대량 공개(종합)“고효율·경량화하는 5G 네트워크 솔루션”… 초연결시대 가속화하는 삼성美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (0.38%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 489,729 전일가 122,000 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (0.41%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 6,000 등락률 +3.77% 거래량 2,483,827 전일가 159,000 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감“윤석열” 잡는 “최재형” 황금 株! 주가 고공행진 close (2.52%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 416,000 전일대비 25,000 등락률 +6.39% 거래량 902,418 전일가 391,000 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e 종목] NAVER, 기업가치 향상 포인트 '콘텐츠'美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감NAVER "이베이코리아 지분인수 참여 안 해" close (5.12%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 9,000 등락률 +1.06% 거래량 25,602 전일가 846,000 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (0.59%) 등이 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전날보다 0.70% 상승한 1018.67를 나타냈다. 1015.64으로 강보합 출발 이후 상승폭을 조금씩 확대하는 모습이다.

코스닥 역시 개인 홀로 61억원 매수세를 이어가고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 49억원, 7억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대다수 종목이 오름세다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,300 전일대비 400 등락률 -0.62% 거래량 24,004 전일가 64,700 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close 와 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 320,500 전일대비 2,200 등락률 -0.68% 거래량 1,877 전일가 322,700 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감 close 만 각각 -0.15%, -1.24% 하락했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,000 전일대비 4,600 등락률 +3.82% 거래량 633,667 전일가 120,400 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (2.74%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 178,800 전일대비 12,100 등락률 +7.26% 거래량 473,809 전일가 166,700 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (4.92%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 210,600 전일대비 1,600 등락률 +0.77% 거래량 59,026 전일가 209,000 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장 close (1.53%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 181,800 전일대비 6,700 등락률 +3.83% 거래량 144,432 전일가 175,100 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (2.80%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 73,700 전일대비 2,000 등락률 +2.79% 거래량 1,751,080 전일가 71,700 2021.06.23 09:45 장중(20분지연) 관련기사 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려 close (4.74%) 등이 올랐다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "국내 증시는 미 증시가 연준위원들의 온건한 통화정책 시사를 지속하는 등 금융시장 안정을 위한 발언들으로 강세를 이어간 점이 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr