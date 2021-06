'공공서비스' 디지털 기반으로 설계…국민 원하는 방식으로 제공한다

행안부, 전자정부의 날 기념식 개최…전자정부 중장기 발전방향 발표

[아시아경제 임철영 기자] 공공부문 디지털전환 가속화로 정부의 비대면 공공서비스가 확산되고 이를 통해 코로나19 위기극복과 일상회복도 더욱 앞당겨질 전망이다.

23일 행정안전부는 제4회 전자정부의 날 기념식을 개최하고 ‘전자정부의 중장기 발전방향’을 발표했다. 행안부는 2025년까지 공공서비스 기획 단계부터 디지털 기반으로 설계하고 국민이 원하는 방식으로 제공할 방침이다.

이번 계획은 ‘디지털로 여는 좋은 세상’을 비전으로 2025년까지 진행되며 지능형 서비스 혁신, 데이터행정 강화, 디지털 기반 확충 등 공공부문 디지털전환을 위한 세부과제와 추진 일정을 포함하고 있다.

지능형 서비스 혁신으로는 국민이 원하는 곳에서 공공서비스를 자유롭게 이용할 수 있게 되며, 마이데이터와 전자증명서의 활용을 확대한다. 올해 말 선보일 ‘모바일 운전면허증’으로 온?오프라인에서 편리하게 신원증명이 가능하게 될 예정이다.

또한 데이터행정 강화를 위해 수요자 중심의 공공데이터를 확대 개방하여 누구나 데이터를 활용할 수 있는 기반을 만든다. 클라우드 기반 스마트 업무환경을 조성하고 현장의 데이터를 기반으로 한 과학적 행정을 확산시킨다는 계획이다.

디지털 기반 확충을 위해 포용적 디지털 서비스 이용환경 강화로 디지털 소외계층을 지원하고 디지털 서비스 개선을 위한 민·관 협력도 강화한다. 디지털 선도국에 걸맞는 국제협력 강화와 제도혁신으로 ‘K형(한국형) 디지털 서비스’를 전 세계에 확산시킬 예정이다.

한편 행안부는 전자정부의 날 기념식을 맞아 전자정부 발전에 기여한 유공자를 포상했다. 이 자리에서 김광용 숭실대학교 교수가 옥조근정훈장을, 전성근 한국철도공사 센터장이 산업포장을, 최길남 국회사무처 전산서기관이 근정포장을 받았다. 지난 4월부터 6월까지 진행된 '디지털 정부 서비스 디자인 개선 공모전'에서 수상한 10점에 대한 시상식도 개최됐다.

2부 행사로 열린 토크콘서트에서는 국내거주 외국인, 서비스 개발자 등이 포용적 디지털정부 서비스, 미래의 디지털 서비스 등을 주제로 발표하고 참석자들과 의견을 나누는 시간이 마련됐다.

전해철 장관은 “우리나라 전자정부는 코로나19 위기 극복과정에서 신속한 긴급재난지원금 지급, 잔여백신 당일예약 서비스 등이 새로 조명되며 국제적으로도 크게 인정받았다”며 “공공서비스가 디지털로 더욱 편해졌다고 국민들이 체감하시도록 디지털 정부혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr