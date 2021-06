넥스턴바이오, 제2형 당뇨 ‘플랫폼기술’ 개발 위한 국내 기업 물색

[아시아경제 장효원 기자] 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 2,010 등락률 +23.26% 거래량 4,899,631 전일가 8,640 2021.06.22 09:33 장중(20분지연) 관련기사 정부 선정! ‘백신” 국책과제 주관기업! 주가 고공행진넥스턴바이오, 추마코프연구소 주최 컨퍼런스 참석美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주 close 는 최근 지분 50%를 인수한 로스비보테라퓨틱스(이하 로스비보)와 당뇨, 비만, 소화 장애 등 파이프라인 개발에 협력할 수 있는 국내 파트너사를 물색 중이라고 22일 밝혔다.

넥스턴바이오가 최대주주로 있는 로스비보는 최근 글로벌 제약사 노보노디스크 외 글로벌 제약사 등으로부터 마이크로RNA(miRNA) 기반 당뇨치료제 물질 및 기술에 대한 적극적인 관심을 받는 것으로 알려졌다.

회사는 로스비보가 보유한 miRNA 기반 파이프라인들의 특허와 노하우를 접목시켜 신속하고 체계적인 당뇨, 비만, 비알콜성 지방간 등 치료제의 임상시험과 파이프라인 연구 개발에 박차를 가할 수 있는 국내 제약바이오 기업을 물색 중인 것으로 알려졌다.

넥스턴바이오는 측은 “글로벌 빅파마가 주도하고 있는 제약바이오 업계 특성상 바이오벤처 회사가 생존 할 수 있는 방법은 많지 않고 결국 빅 파마에 기술 이전할 수밖에 없는 현실”이라며 “miRNA 기반 원천기술을 보유한 로스비보가 국내 제약 바이오 기업과 동반성장 할 수 있는 준비를 하고 싶다”고 전했다.

또 “우리나라는 노령인구 사회에 접어들고 있는 상황이며 당뇨, 비만 인구 증가는 고령화와도 밀접한 관련이 있다”며 “국내의 당뇨 환자들에게 새로운 치료옵션으로 사용될 수 있는 신약을 개발하는 것을 목표로 국내 제약바이오 기업과 긴밀히 협력할 것”이라고 말했다.

이어 “당뇨치료제뿐만 아니라 비만, 비알콜성 지방간, 코로나 치료제 등 플랫폼기술 개발과 공동 연구 개발 할 수 있는 기업들을 지속해서 물색할 것”이라고 덧붙였다.

